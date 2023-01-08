شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسابق الزمن لتجهيز كريم العراقي قبل مواجهة الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبي للنادي المصري الزمن، وذلك لتجهيز كريم العراقي ظهير أيمن الفريق، قبل اللقاء الهام والمرتقب للمصري أمام النادي الأهلي والمقرر له الخميس المقبل.

ويخضع كريم العراقي ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد عنان، وذلك بعد إصابة اللاعب بتمزق خفيف في منشأ العضلة الخلفية خلال مباراة أسوان، وهو ما تسبب في غياب اللاعب عن المصري خلال مباراتي الداخلية والاتحاد السكندرى.

وكان حسام حسن قد حدد احتياجات الفريق للدعم في 5 مراكز بالميركاتو الشتوي الجاري، وهي، قلب الدفاع، الظهيرين الأيمن والأيسر، ووسط الملعب والهجوم، كما طالب مدرب المصري بسرعة اتمام الصفقات قبل اللقاء المرتقب أمام الأهلي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة النادي الأهلي يوم الخميس المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 13 من دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

من جانبه، قرر مجلس إدارة النادي المصري، تجميد صفقتي عمر الوحش ومحمد الشامي لاعبا الاسماعيلي، وذلك بعد المغالاة المادية لمجلس إدارة القلعة الصفراء، حيث طلب الاسماعيلي 7 ملايين جنية للتنازل عن لاعبيه بالإضافة إلى الحصول على خدمات 3 لاعبين من المصري مقابل إتمام الصفقة وهو ما رفضته إدارة النادي البورسعيدي ليتم تجميد الصفقة.

وأعلن النادي المصري رحيل أحمد مسعود حارس مرمى الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري، موجها الشكر للاعب على الفترة التي قضاها معه.

من جانبه كتب أحمد مسعود عبر حسابه على فيس بوك: شكراً علي كل حاجه حلوه، شكراً النادي المصري الكبير وجمهوره اللي كان دايماً ساند وداعم ليا في كل وقت، اجمل واحلي ايام حياتي 6 سنين ربنا يعلم بتحمل المسئوليه اشوفكم علي خير وربنا يوفقكم.