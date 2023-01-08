شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم السبت 7-1-2023 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 7-1-2023 إقامة ثلاث مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى بيراميدز مع غزل المحلة وفيوتشر مع سيراميكا والمصرى البورسعيدى مع الاتحاد السكندرى.

وجاءت نتائج مباريات اليوم السبت كالتالى:

سيراميكا 2 – 3 فيوتشر

انتزع فريق فيوتشر وصافة الدوري المصري من الزمالك، بعد فوزه المثير على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز، وهي المباراة التي يحتضنها استاد القاهرة الدولي.

تقدم سيراميكا أولا عن طريق ميدو جابر في الدقيقة الثانية من اللقاء، وتعادل فيوتشر في الدقيقة 27 عن طريق جوناثان نجويم، وعاد سيراميكا للتقدم عن طريق جون إيبوكا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وتمكن محمد رضا بوبو من تسجيل الهدف الثاني لفيوتشر في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، قبل أن يسجل عمر كمال هدف الفوز لفريقه بالدقيقة 65 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق فيوتشر الذي يقوده علي ماهر المركز الثاني برصيد 26 نقطة جمعها من 7 انتصارات وخمسة تعادلات وهو الفريق الثاني بعد الأهلي الذي لم يتلق هزائم هذا الموسم، فيما يحتل فريق سيراميكا تحت القيادة الفنية لمدربه أحمد سامي المركز السابع برصيد 15 نقطة جمعها من 4 انتصارات وخمسة هزائم وثلاثة تعادلات.

الاتحاد السكندرى 1 – 2 المصرى البورسعيدى

فاز المصرى البورسعيدى على نظيره الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

افتتح التسجيل للمصرى البورسعيدى إلياس الجلاصى في الدقيقة 44 قبل أن يتعادل أوستين أموتو للاتحاد السكندرى في الدقيقة 56، ثم أعاد مروان حمدى التقدم للفريق البورسعيدى في الدقيقة 74 مختتماً أهداف اللقاء.

بهذه النتيجة ارتقى المصري إلى المركز السابع برصيد 17 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 12 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر ثلاثة لقاءات وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفا آخر.

بينما احتل الاتحاد السكندري في المركز الخامس في جدول المسابقة برصيد 18 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، فاز في 6 لقاءات وخسر مثلها ولم يتعادل في أي مباراة، وأحرز لاعبو الاتحاد 12 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا آخر.

بيراميدز 4 – 0 غزل المحلة

حقق فريق بيراميدز الفوز على غزل المحلة، بنتيجة 4 / 0، فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، السبت، علي استاد الدفاع الجوى، في إطار الجولة 12من بطولة الدوري، وسجل ثلاثية بيراميدز، رمضان صبحى وبلاتى توريه وفخرى لاكاى وإبراهيم عادل.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 23 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، فيما تجمد رصيد المحلة عند النقطة 18 فى المركز السادس بجدول الترتيب.