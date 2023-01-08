شكرا لقرائتكم خبر عن 94 مباراة تزين مسيرة مروان عطية بعد اهتمام كبار الدورى بضمه فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مروان عطية، لاعب فريق الاتحاد السكندري، اهتمام كبار الأندية في دوري رابطة الأندية المصرية، حيث ترددت أنباء قوية عن دخول اللاعب في الحسابات الفنية للأهلي والزمالك وكذلك فريق بيراميدز، لتدعيم صفوفهم خلال فترة الميركاتو الشتوي القائمة.

بدأ مروان عطية مسيرته الكروية داخل جدران نادي الاتحاد السكندري، وذلك في موسم 2019/2020، حيث شارك اللاعب في 94 مباراة بإجمالي 6 آلاف و536 دقائق لعب مع زعيم الثغر سجل خلالها هدفا واحدا، وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

مروان عطية من مواليد الأول من أغسطس عام 1998 ويبلغ عمره 24 عاما، فيما تبلغ القيمة التسويقية للاعب الاتحاد السكندري 250 ألف يورو طبقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، ويلعب مروان كخط وسط مدافع.

لفت مروان عطية الأنظار إليه بعد انضمامه إلى منتخب الفراعنة خلال فترة تولي البرتغالي كارلوس كيروش المسؤولية الفنية للمنتخب الوطني، ليلفت الأنظار إلى لاعب الاتحاد خلال الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين زاد اهتمام أندية القمة بالحصول على خدمات اللاعب.

حدد الاتحاد السكندرى مبلغ 20 مليون جنيه لبيع مروان عطية، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما لفت اللاعب الأنظار بقوة، وبات محط أنظار كبار الأندية في الدورى المصرى وعلى رأسها الأهلى والزمالك وبيراميدز.

وتفكر إدارة زعيم الثغر بالاتفاق مع الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق، في تحقيق أكبر استفادة مادية من اللاعب حال الاستقرار على بيعه أو الحصول على مبلغ مادي بجانب دخوله في صفقات تبادلية مع لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز.