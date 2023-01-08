شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراميكا: الأهلى تواصل معنا لاستعادة محمد شكرى.. ونرفض رحيله فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامي، المدير الفني لفريق سيراميكا، أن تواصلا تم من جانب النادي الأهلي لمعرفة موقف ضم محمد شكري الظهير الأيسر للفريق.

وقال سامي، في تصريحات تلفزيونية: "حصل بالفعل تواصل من جانب الأهلي في انتقالات يناير".

وأضاف: "رفضت الفكرة والأمر مطروح لنهاية الموسم الحالي ثم يتم اتخاذ القرار بعدها".

أوضح أحمد سامي أنه لم يجتمع مع مسئولي سيراميكا حتى الآن بشأن الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مؤكدا أن الفريق في حاجة للتعاقد مع لاعب في مركز الجناح في يناير القادم، وأحمد عادل ميسي لاعب جيد ويقدم أداء مميزا، لكنه مقيد بعقد مع فريق الاتحاد السكندري وسنرى الموقف مع إدارة النادي في الاجتماع القادم. وتابع: "أرفض التعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة، وخطتي هي التعاقد مع لاعبين لبناء فريق لسيراميكا للمستقبل".

على جانب آخر، يتفاوض مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في الاتحاد السكندري، من أجل حسم صفقة التعاقد مع مروان عطية، لاعب وسط زعيم الثغر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

ويستعد الأهلي للمشاركة في أكثر من بطولة خلال الموسم الحالي، سواء الدوري وكأس مصر وكأس الرابطة، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية في فبراير المقبل ودوري أبطال إفريقيا.

ويتفاوض مسئولو الأهلي على ضم مروان عطية مقابل دفع مبلغ 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعارة ثنائي من لاعبي الأهلي أو دفع 18 مليون جنيه مع إعارة ثلاثة لاعبين لزعيم الثغر في الميركاتو الشتوي الجاري.

ومن أبرز الأسماء المرشحة في الانضمام إلى الاتحاد السكندري عبد الرحمن مانو ومحمد فخري وعمار حمدي ومحمد مغربي وعبد الرحمن رشدان.

ونجح الأهلي في حسم صفقتين حتى الآن خلال الميركاتو الشتوي، وهم خالد عبد الفتاح ظهير أيمن سموحة ومحمد الضاوي "كريستو" جناح النجم الساحلي التونسي، ويتفاوض مع أكثر من لاعب آخر لحسم التعاقد معه قبل غلق باب القيد وتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.