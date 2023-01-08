شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تواصل الأهلى مع عمر كمال لضمه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من عمر كمال عبد الواحد، لاعب فيوتشر، أن اللاعب لم يتلق أية مفاوضات أو اتصالات من قبل مسئولي الأهلي، من أجل التعاقد معه وتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وارتبط اسم عمر كمال بالانضمام للأهلي، باعتباره "لاعب جوكر" يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء الظهير الأيمن أو الجناح الأيمن، ويقدم مستويات ثابتة في المواسم الأخيرة.

وأكد المصدر أن عمر كمال يركز مع فريقه حاليا ولم يتلق أية اتصالات من قبل مسئولي الأهلي للتعاقد معه في يناير الجاري، ولا يعلم إن كان مسئولو القلعة الحمراء تواصلوا مع نادي فيوتشر بشأن ضم اللاعب من عدمه.

وأوضح المصدر أن عمر كمال يسمع عن اهتمام الأهلي بالتعاقد معه، ولكن يصب تركيزه مع ناديه الذي يرتبط معه بعقد ممتد في الوقت الحالي، وفي حال وجود عروض رسمية ستحدد من قبل إدارة نادي فيوتشر.