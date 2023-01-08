شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستعيد حارسه محمد شعبان من حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعاد نادى طلائع الجيش حارسه محمد شعبان من حرس الحدود، بعد انتهاء إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليصبح اللاعب جاهزاً لدعم صفوف فريقه خلال المباريات المقبلة من الدورى المصرى الممتاز.
وينضم محمد شعبان لصفوف طلائع الجيش في المباراة المقبلة المقرر لها أمام المقاولون العرب غدا الأحد ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
فى سياق مختلف وقع أحمد مسعود حارس مرمى النادي المصري السابق، عقود انتقاله إلى طلائع الجيش خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعد حصوله على الاستغناء الخاص به من المصري، عقب انهاء تعاقده مع المادي البورسعيدي بالتراضي.
وكان أحمد مسعود حارس مرمى النادي المصري، عن حزنه الشديد لرحيله عن النادي المصري خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.
وقال مسعود عبر برنامج "صباح أون تايم": لم أكن أتخيل أن أرحل بهذه الطريقة عن المصري، النادي المصري فريق كبير وأنا وعمرو موسى وفريد شوقي من الناس القديمة التي لها تاريخ في النادي، ولكن الجهاز الفني يرى أنه لا يحتاجني خلال تلك الفترة وهي وجهة نظر تحترم، ولن أتحدث أبداً بأسلوب غير لائق عن أحد.