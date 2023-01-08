شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستعيد حارسه محمد شعبان من حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد نادى طلائع الجيش حارسه محمد شعبان من حرس الحدود، بعد انتهاء إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليصبح اللاعب جاهزاً لدعم صفوف فريقه خلال المباريات المقبلة من الدورى المصرى الممتاز.

وينضم محمد شعبان لصفوف طلائع الجيش في المباراة المقبلة المقرر لها أمام المقاولون العرب غدا الأحد ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

فى سياق مختلف وقع أحمد مسعود حارس مرمى النادي المصري السابق، عقود انتقاله إلى طلائع الجيش خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعد حصوله على الاستغناء الخاص به من المصري، عقب انهاء تعاقده مع المادي البورسعيدي بالتراضي.