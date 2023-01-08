الامارات | «الجيرز» يكسب «التحدي» في افتتاح كرنفال كأس دبي العالمي في «ميدان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الجواد «الجيرز» بشعار حمدان سلطان السبوسي، وإشراف المدرب سايمون كريسفورد، بطلاً للجولة الأولى من بطولة «تحدي آل مكتوم»، المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 1600 متر رملي، التي جرت أول من أمس، في الشوط الخامس والرئيس من الحفل الافتتاحي في موسم كرنفال كأس دبي العالمي 2023، الذي أقيم على مضمار ميدان العالمي في دبي.

وتضمن الحفل سبعة أشواط رعتها «زعبيل للأعلاف»، بإجمالي جوائز بلغت 980 ألف دولار، وتقدم الحضور الرسمي للحفل الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والمدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل المهندس محمد سعيد الشحي، والمدير العام لنادي دبي لسباق الخيل اللواء الدكتور محمد عيسى العظب.

وسجل السباق الافتتاحي للكرنفال، حصد خيول «غودولفين» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، لثنائية الفوز، بانتزاع الجواد «السهيل» لقب سباق «قلعة الفهيدي»، المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب 2» وجرى في الشوط السادس لمسافة 1400 متر عشبي بجوائز بلغت 180 ألف دولار، قبل أن يتوج زميله في الإسطبل «لازولي» بلقب الشوط الختامي «ارتجال دبي داش».

ونجح الفارس جميس دويل في قيادة الجواد «الجيرز»، البالغ من العمر ست سنوات، إلى المركز الأول بفارق ستة أطوال ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد «ديسكفوري آيلاند».

وعاد اسم الفارس جميس دويل للسطوع مجدداً، بعد أن قاد الجواد «السهيل» المملوك لـ«غودولفين» إلى تحطيم الرقم القياسي لمسافة 1400 متر التي جرى عليها الشوط السادس «قلعة الفهيدي»، متفوقاً بفارق أربعة أطول عن أقرب منافسيه الجواد «الفريق» بشعار «شادويل».

وواصلت خيول الشعار الأزرق بقيادة الفارس جيمس دويل نجوميتها في الحفل، بتحقيق الجواد «لازولي» انتصاراً باهراً في الشوط السابع «ارتجال دبي داش».

وفي بقية النتائج، استهل الحفل بانتزاع الجواد «آر بي ريتش لايك مي» بشعار «فيكتورياس للسباقات وفوزي ناس» لقب الجولة الافتتاحية من «تحدي آل مكتوم» للخيول العربية الأصيلة «جروب1» التي جرت في الشوط الافتتاحي لمسافة 1600 متر رملي بجوائز بلغت 50 ألف دولار.

وتألق الجواد البريطاني «إينيمي» بشعار تريسي بيل وكارولين ليونز وحقق الفوز بسباق «نادي دبي لسباق الخيل كلاسيك»، قبل أن يتمكن الجواد «سويتزرلاند» بشعار «آر آر آر» للسباقات. وفي الشوط الرابع، انتزع المهر «لونغ كيس» لمربط «جوارا ديل سور» وإشراف المدرب جوليو أولاسكواغا، وقيادة الفارس جوس داسيلفا، فوزاً غالياً في السباق التحضيري لبطولة «جميرا كلاسيك» الذي خصص لخيول الثلاث سنوات لمسافة 1400 متر عشبي، بجوائز بلغت 150 ألف دولار.