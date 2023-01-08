الامارات | ماجد ناصر: أجواء تتويج المنتخب بلقب «خليجي 18» لن تتكرّر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، وشباب الأهلي حالياً، ماجد ناصر، إن «أجواء إنجاز وتتويج المنتخب الوطني باللقب الأول في كأس «خليجي 18»، خلال دورة 2007 التي أقيمت في الإمارات، وتوّج بها (الأبيض)، لن تتكرر بالطريقة التي صاحبت هذا الانتصار التاريخي».

وقال ناصر، الذي شارك في «خليجي 18»، وأسهم في تتويج «الأبيض» بلقب تلك البطولة: «تلك البطولة المميزة أقيمت في أجواء رائعة من الصعب تكرارها، من ناحية أن البطولة نظمتها الإمارات وتوّجنا بلقبها، إلى جانب الأجواء الخيالية التي كانت موجودة في المدرجات، والدعم الكبير من الجمهور، وفي الوقت نفسه حصل (الأبيض) على دعم لا محدود من القيادة الرشيدة، ما أسهم في ارتفاع معنويات اللاعبين وإصرارهم على التتويج باللقب».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب واجه صعوبات عدة في طريق الفوز باللقب»، وتابع: «سيناريو الفوز بالكأس يزيد من أهمية هذا التتويج التاريخي، إذ إننا بدأنا البطولة بالخسارة في الافتتاح أمام عُمان، ورغم ذلك حققنا الفوز على الكويت واليمن، وتأهلنا إلى نصف النهائي». وأكمل: «في نصف النهائي حققنا الفوز بسيناريو درامي على المنتخب السعودي بهدف في الوقت القاتل، قبل أن يتكرر الأمر نفسه في النهائي أمام عُمان».

استعادة التوازن

وتحدث «قلب الأسد» عن كواليس الفوز باللقب، وقال: «كانت الخسارة في الافتتاح صعبة جداً، لكننا تمكنا من استعادة توازننا سريعاً وترتيب أوراقنا، إذ إن المدرب الراحل الفرنسي برونو ميتسو، لعب دوراً كبيراً في العودة إلى أجواء البطولة»، بينما أرى أن «الجمهور كان له الدور الأكبر وجعل اللاعبين يقدمون 200% من جهدهم لتحقيق الفوز في المباريات، والإصرار على عدم خسارة اللقب». وواصل حديثه: «حققت العديد من الألقاب مع الوصل وشباب الأهلي، لكن الفوز بكأس الخليج هو أهم وأغلى الألقاب التي حققتها طوال مسيرتي».

كل الدعم لـ«الأبيض»

في المقابل، تحدث ماجد ناصر عن «خليجي 25» المقامة في العراق، وقال: «أتمنى أن يحالف التوفيق المنتخب الوطني، وأن يفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، رغم صعوبة المهمة، ولكن الفريق قادر على المنافسة على الكأس بوجود مجموعة من اللاعبين الجيدين».

وزاد: «أتمنى أن نشاهد بطولة جميلة في هذا التجمع الخليجي الرائع، وأن يحالف العراق التوفيق في التنظيم»، وأرى أن «المنافسة ستكون مفتوحة بين المنتخبات المشاركة، ومن الصعب اختيار منتخب لديه أفضلية التتويج باللقب».

وختم بقوله: «ظروف المنتخب الوطني الحالية بداعي التغييرات العديدة في صفوف اللاعبين وغياب الاستقرار بعض الشيء، قد تتسبب في صعوبات لمشوار (الأبيض) في البطولة، ولكن رغم هذه الصعوبات بالتأكيد سنقف مع المنتخب، ونقدم له كل الدعم، إلى جانب شعور اللاعبين بالمسؤولية، كونهم يلعبون باسم الدولة، ونتمنى أن نشاهد الفريق وهو عائد بالكأس في نهاية البطولة».

ماجد ناصر:

• «(خليجي 18) أقيمت في أجواء رائعة من الصعب تكرارها، منها أن البطولة أقيمت في الإمارات وتوّجنا بلقبها».

• «المنافسة في (خليجي 25) ستكون مفتوحة، ومن الصعب اختيار منتخب لديه أفضلية التتويج باللقب».