شكرا لقرائتكم خبر البحرين يستهل مشواره خليجيا بثنائية في مرمى الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز منتخب البحرين على الإمارات (2 - 1) في استاد الميناء الدولي بمدينة البصرة العراقية مساء أمس، في مباراتهما ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي 25 لكرة القدم.

وسجل للبحرين كميل الأسود في الدقيقة 60، وجاسم الشيخ في الدقيقة 77، وأحرز هدف الإمارات، البديل سبستيان تيجالي في الدقيقة 1 من الوقت بدل الضائع.

وحصل «الأحمر» البحريني على 3 نقاط، وتصدر موقتا المجموعة الثانية، انتظارا لمباراة قطر والكويت، في ختام الجولة الأولى للبطولة.

وبدأ «الأبيض» الإماراتي بالضغط مبكرا، واعتمد على التمريرات الساقطة خلف مدافعي البحرين، والانطلاقات من الجانب الأيسر، عن طريق الثلاثي علي صالح وكايو كانيدو وحارب سهيل.

وحافظ المنتخب الإماراتي على انتشاره الجيد، وهو ما منحه القوة والخطورة، وسدد لاعبه خالد الظنحاني، كرة قوية في الدقيقة 13، وارتدت من يد حارس البحرين سيد جعفر، ولم تجد المتابعة اللازمة.

وحاول المنتخب البحريني بناء هجمات مرتدة، إلا إنه افتقد السرعة والكثافة العددية اللازمة، ولم تكن له أي خطورة حتى الدقيقة 29، عندما احتسبت له أول ركلة ركنية في المباراة.

ولجأ المنتخب البحريني في الربع ساعة الأخيرة للشوط الأول، إلى الضغط المبكر على حامل الكرة، ونجح بالفعل في الحد كثيرا من خطورة لاعبي الإمارات.

ونزل المنتخبان إلى الشوط الثاني بتشكيلة البداية نفسها دون أي تغييرات، وتراجع الأداء على غير المتوقع، وانحصر اللعب في وسط الملعب.

وافتتح المنتخب البحريني التسجيل في الدقيقة 60، عن طريق ركلة حرة سددها كميل الأسود، وارتطمت برأس خالد الظنحاني في الحائط البشري، وغيرت اتجاهها وسكنت مرمى الإمارات.

واستفادت البحرين من هذا الوضع، وأضاف جاسم الشيخ هدفا ثانيا للبحرين في الدقيقة 77، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعدما ترك اللاعب البحريني دون أي اعتراض لمنعه من التسديد.

ونجحت الإمارات في تقليص النتيجة بهدف سجل برأسية من تيجالي، لتنتهي المباراة بفوز البحرين 2 - 1، لتتصدر المجموعة الثانية.

وكان المنتخب السعودي تغلب على اليمن أمس الأول بهدفين دون مقابل في حين خيم التعادل السلبي على مواجهة العراق وعمان، مما منح الأخضر السعودي صدارة المجموعة الأولى.