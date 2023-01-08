شكرا لقرائتكم خبر الباطن ينتزع نقطة من الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرض الباطن التعادل على مضيفه الفيحاء 2 - 2، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لدوري روشن السعودي.

وتقدم فريق الفيحاء مرتين بواسطة البرازيلي باولينهو في الدقيقتين (15 و38) وأدرك الباطن التعادل عن طريق يوسف المزيريب في الدقيقة (22) والكولومبي أندريس روا في الدقيقة (82).

وبهذا التعادل رفع الفيحاء رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما رفع الباطن رصيده إلى نقطتين في المركز الأخير.

وشهدت صفوف الباطن مشاركة لاعبيه الجدد الذين تعاقد معهم في الميركاتو الشتوي الحالي لدعم صفوفه.

وأعلن الباطن أمس، التعاقد مع الثنائي «الكولمبي أندرياس روا والأوروجوياني رينو لوبيز».

ووصلت بذلك الصفقات التي أبرمها الباطن خلال الميركاتو الشتوي الحالي إلى 4 صفقات.