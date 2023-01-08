شكرا لقرائتكم خبر انتصارات العالمي ترعب الخصوم.. والهلال يواصل سطوته في الجوهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسع فريق النصر متصدر ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين الفارق بينه وبين مطارديه إلى أربع نقاط، بعد الفوز المستحق الذي حققه أمام الطائي في الجولة الثانية عشرة، بينما عاود فريق الهلال سطوته في كلاسيكو السعودية بفوزه على الاتحاد بهدف النيجيري إيغالو، فيما قلب فريق الوحدة الطاولة في وجه ضيفه الشباب بهدفين مقابل هدف.

نصر تالسكا يتفوق تحت المطر

حافظ فريق النصر على صدارته مسجلا فوزه التاسع هذا الموسم من أمام ضيفه الطائي في مواجهه شهدت تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو بمدرجات مرسول بارك داعما فريقه لتحقيق فوز جديد وسع معه الفارق النقطي بينه وبين مطارديه إلى 4 نقاط قافزا للنقطة 29 في صدارة ترتيب دوري روشن.

وحقق «العالمي» أطول سلسلة بلا خسارة في الدوري حتى الآن، بلغت عشر مباريات متتالية منذ الهزيمة أمام التعاون في الجولة الثانية، ليكسب بعدها 8 مواجهات ويتعادل في 2.

ويتصدر النصر أيضا قائمة أقوى الفرق هجوما بالدوري، بتسجيله 27 هدفا في 12 جولة، كما يعتبر أكثر الفرق تسديدا على مرمى الخصوم، حيث سدد بشكل عام 175 كرة منها 64 على المرمى، كأكثر فريق يصوب بين الخشبات الثلاث.

الزعيم يواصل سطوته في الجوهرة

تغلب فريق الهلال على ظروفه وانتزع فوزا مهما أمام الاتحاد وجماهيره بهدف النيجيري أوديون إيغالو، ليواصل تفوقه في الكلاسيكو التاريخي بعد أن حرمه من تحقيق بطولة الدوري بالموسم الماضي.

وأوقف الأزرق نزيف النقاط بعد أن تعادل في آخر مواجهتين أمام النصر وضمك بدوري روشن، ليتقدم للمركز الثالث برصيد 25 نقطة، في حين عاد العميد للمركز الرابع برصيد 24 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام الشباب من الجولة التاسعة.

وألحق الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، الهزيمة الأولى بأصحاب الأرض هذا الموسم، بعد 7 انتصارات و3 تعادلات.

وكسرت المباراة سلسلة اللا هزيمة للاتحاد أمام الضيوف، شملت 7 مباريات على مدى 6 أشهر، حقق خلالها 5 انتصارات وتعادلين.

وسجل الهلال فوزه الرابع عشر أمام الاتحاد في عهد دوري المحترفين، مقابل 6 انتصارات اتحادية و9 تعادلات.

وللمباراة السادسة على التوالي حقق الهلال فوزه على الاتحاد في ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، ليفشل أصحاب الأرض في كسر السلسلة منذ فوزهم بمباراة الدور الأول بموسم 2015 - 2016 بنتيجة (4 - 3).

فرسان مكة يقلبون الطاولة

حقق فريق الوحدة مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن قلب الطاولة في وجه الشباب بهدفين مقابل هدف، في مواجهة شهدت تفوق وسيطرة الفرسان في شوط المباراة الثاني ليحققوا فوزا مستحقا على أحد أبرز المنافسين على نسخة دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وحقق الوحدة الفوز الأول على الشباب منذ موسم 2015 - 2016، حين تمكن أصحاب الأرض من الفوز 2 - 1 على أرض ملعب الشرائع.

كما وقع الوحدة على الفوز الثاني أمام الشباب في عهد دوري المحترفين، مقابل 12 انتصارا للشباب و5 تعادلات.

وكسر فرسان مكة هيمنة الشباب على المواجهات في دوري المحترفين بعد 7 انتصارات متتالية، ليخسر الشباب في المواجهة الثامنة.

وهي الخسارة الثانية للشباب على ملعب الشرائع، مقابل 6 انتصارات والتعادل في مباراتين.

العدالة يكسب ديربي الأحساء

حقق فريق العدالة فوزه الثاني أمام جاره الفتح بهدفين مقابل هدف في ديربي الأحساء، في مباراة شهدت الأفضلية لأبناء الحليلة على مجريات المباراة بفضل الاعتماد على الارتداد السريع واستغلال المساحات في دفاعات الفتح الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي.

أمواج الخليج تغرق سكري القصيم

نجح فريق الخليج في خطف نقاط مباراة مستضيفه التعاون بهدف الوافد الجديد البرتغالي فابيو مارتينيز في أول مباراة رسمية له منذ التعاقد معه بالفترة الشتوية، ليصل معها للنقطة السابعة.

رائد التحدي يقهر فارس الجنوب

عاد فريق الرائد بفوز غال أمام مستضيفه ضمك بهدفي كريم البركاوي وجوليو تفاريس، محققا فوزه الخامس برصيد 15 نقطة، بينما ظل ضمك على رصيده السابق بـ18 نقطة.

تالسكا ينفرد بصدارة الهدافين

عزز البرازيلي أندرسون تالسكا من صدارته لهدفي دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 11 هدفا، عقب تسجيله لهدفي فريقه بمرمى فيكتور براجا حارس الطائي، فيما جاء النيجيري إيغالو في الوصافة برصيد 8 أهداف عقب تسجيله في الكلاسيكو، بينما بقي المغربي عبدالرزاق حمدالله على رصيده السابق 7 أهداف.

وتمكن البرازيلي من تسجيل 6 أهداف في آخر 4 مواجهات خاضها بالدوري بعد فترة التوقف.

وأحرز تاليسكا في آخر 15 مباراة خاضها مع النصر منذ الموسم الماضي، 17 هدفا، ووصل إجمالي أهدافه في دوري المحترفين لـ31 في 38 مباراة، بينما صنع هدفين.