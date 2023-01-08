النور يواصل صدارة كرة اليد للشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل فريق النور صدارته لمنافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2022 - 2023م، بعد تحقيقه الانتصار الحادي عشر له على التوالي أمام فريق الأهلي بنتيجة (36 - 19)، في المواجهة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الـ 12. وأسفرت باقي نتائج مباريات الجولة عن فوز الوصيف مضر على الترجي بنتيجة (37 - 32)، فيما حقق الخليج الانتصار على القارة بنتيجة (36 - 29)، وكسب الابتسام نظيره الصفا بفارق هدف وحيد بنتيجة (25 - 24)، وتمكن الوحدة من التغلب على المحيط بنتيجة (38 - 27). وبهذه النتائج يواصل النور تمسكه بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 22 نقطة بعد فوزه في 11 مواجهة متتالية، وبفارق نقطتين عن وصيفه مضر الذي يمتلك 20 نقطة من 10 انتصارات، مع وجود مواجهة مؤجلة للفريقين. وبهذه النتائج يواصل النور تمسكه بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 22 نقطة بعد فوزه في 11 مواجهة متتالية، وبفارق نقطتين عن وصيفه مضر الذي يمتلك 20 نقطة من 10 انتصارات، مع وجود مواجهة مؤجلة للفريقين.

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