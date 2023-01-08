لاعبون تحدوا «الرباط» وعادوا نجوما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن تعرض لاعب فريق الهلال الكروي الأول الدولي عبدالإله المالكي لإصابة في الرباط الصليبي للمرة الثانية بعد مشاركته فريقه في لقاء الاتحاد في الجولة الـ12 لمنافسات دوري روشن السعودي، تتذكر الجماهير الإصابة التي تعرض لها زميله نواف التمياط للمرة الثانية في مواجهة الاتحاد أيضا في بطولة كأس ولي العهد بالرياض 2001 وعاد لمشاركة المنتخب السعودي في مونديالي 2002 ــ 2006.

وكانت إصابة المالكي الأولى قبل 11 شهرا مع المنتخب السعودي أمام اليابان إبان التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، لكنه عاد بعد أشهر من التأهيل للدفاع عن ألوان الأخضر في المونديال.

وفي حين أن إصابة عبد الإله المالكي لن تكون الحالة الأولى أو الأخيرة التي يتعرض لها لاعبو كرة القدم للمرة الثانية أو الثالثة على كل المستويات والأصعدة وهي ظاهرة عالمية، فهناك لاعبون تعرضوا للرباط الصليبي غير مرة واستطاعوا العودة مجددا للملاعب الكروية بشكل أقوى وأثروا أنديتهم ومنتخباتهم الوطنية، كالظاهرة البرازيلية رونالدو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش والبرازيلي رافينيا ألكانتارا والإماراتي عمر عبدالرحمن واللاعب نواف التمياط وحسين عبدالغني والقائمة تطول.

أبرز اللاعبين الذين أصيبوا بالرباط مرتين

أجانب

البرازيلي رونالدو أصيب مرتين بالرباط الصليبي، الأولى عندما كان في صفوف إنتر ميلان الإيطالي والثانية تعرض لها وهو يلعب لفريق ميلان، وتسببت الإصابتان في غياب نجم البرازيل عن المستطيل الأخضر لمدة طويلة، ولكنه عاد مرة أخرى للعب كرة القدم بشكل طبيعي.

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أصيب من قبل بقطع مزدوج في الرباط الأمامي والخلفي مع بعض المشاكل في أربطة الركبة، ولكنه عاد سريعا إلى الملاعب وكانت الإصابة بمثابة دافع قوي للاعب لتقديم أداء مميز.

- الكولومبي فالكاو أصيب بالرباط الصليبي أثناء تواجده بنادي ريفر بليت ولكنه عاد أقوى وانضم لنادي بورتو وأتليتكو مدريد وموناكو الفرنسي، ثم عاودته الإصابة مرة أخرى في موناكو وعاد إلى الملاعب مرة أخرى.

- البرازيلي رافينيا ألكانتارا أحد اللاعبين الذين تجاوزوا الرباط الصليبي مرتين، الأولى كانت في 2015 بعد تدخل عنيف من البلجيكي رادجا ناينغولان، وفي 2018 عاودته الإصابة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

عربيا

المصري أحمد حجازي أصيب بقطع في الرباط الصليبي مرتين، كانت المرة الأولى أثناء احترافه في صفوف فيورنتينا الإيطالي، وتجددت الإصابة بعد عودته للدوري المصري، لكنه قدم مستويات جيدة بعد الشفاء وأصبح المدافع الأول للمنتخب الوطني كما احترف في صفوف وست بروميتش الإنجليزي.

- المصري حسني عبدربه، أصيب بالرباط الصليبي 3 مرات من قبل، واستمر في الملاعب حتى 2018، قدم خلالها أفضل أداء مع نادي الإسماعيلي.

محليا

عام 2001 تعرض حسين عبدالغني إلى قطع في الرباط الصليبي لكنه تعافى منه وكان ضمن قائمة المنتخب السعودي في مونديال كوريا الجنوبية واليابان بعد عام، وفي 2010 عاودته الإصابة نفسها مع النصر وقبل أن ينتهي ذلك العام كان عبدالغني يشغل خانة الظهير الأيسر أساسيا مع الفريق الأصفر، واستمر عبدالغني في عالم كرة القدم وحصد 3 بطولات مع النصر قبل الانتقال إلى بلغاريا.

- حارس الشباب الحالي فواز القرني تعرض مع ناديه السابق الاتحاد إلى قطع في الرباط الصليبي مرتين بين عامي 2014 و2016، قبل أن يتجاوزها ويصبح الحارس الأساسي لفريقه ويصل إلى المنتخب السعودي الذي حمى مرماه في بطولة كأس الخليج الماضية.

لاعب الاتحاد السابق نايف هزازي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في 2009، وعاد بعدها للمشاركة مع فريقه، وانتقل إلى الشباب عام 2013 ومن ثم مثل فريق العدالة.

لاعب الشباب المعتزل عبده عطيف تعرض خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2010، إلى قطع في الرباط الصليبي، وعاد في الموسم اللاحق قبل أن يتعرض إلى الإصابة مجددا مطلع 2011، وخضع إلى فترة علاج انتقل بعدها إلى اتحاد جدة والنصر وعاد إلى الشباب قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في 2015.

لاعب الهلال الدولي نواف التمياط تعرض إلى قطع في رباط ركبته الصليبي مطلع التسعينات الميلادية حين كان يمثل درجة الشباب، وعاد بعدها لتمثيل الهلال والمنتخب السعودي، وفي 2000 خرج من مباراة الهلال والاتحاد في كأس ولي العهد بسبب إصابة الرباط الصليبي التي عاودته للمرة الثانية لكن التمياط عاد بقوة، وشارك مع المنتخب السعودي في مونديال 2006، وبعد عام واحد أعلن اعتزاله كرة القدم.

خليجيا

الإماراتي عمر عبدالرحمن أحد اللاعبين الذين تعرضوا إلى إصابة الرباط الصليبي 3 مرات، الأولى عندما كان مع منتخب الشباب الإماراتي في 2009، وبعد عامين تعرض إلى الإصابة نفسها مع المنتخب الأول، وفي أواخر 2018 عاودته الإصابة وهو لاعب للهلال السعودي، إلا أنه عاد ليلعب مع فريق الجزيرة الإماراتي.

رحلة عبدالإله المالكي مع الرباط

