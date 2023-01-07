الامارات | محمد بن راشد يشهد كأس ولي عهد دبي للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، النسخة الـ15 من كأس ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً، برعاية «طيران الإمارات»، والتي أقيمت بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، بمشاركة 167 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وتابع سموّه فوز «إسطبلات إف 3» المملوكة إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، باللقب، بعدما فاز الفارس منصور خميس الشدي بالمركز الأول على صهوة الجواد «شيلا»، رغم أنه جاء في المركز الـ12 بالمرحلة الأولى، قبل أن يتقدم إلى المركز الـ10 في المرحلة الثانية، ثم واصل تقدمه بوصوله إلى المركز الخامس في المرحلة الثالثة، قبل أن يقفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة الجواد «إيمان دي لوريكو»، المملوك أيضاً إلى «إسطبلات إف 3»، والتي أكملت سيطرتها على منصّة التتويج، بحصول الفارس ماجد جمال المهيري على المركز الثالث على صهوة الجواد «شامان دي لا فولي».

مراحل السباق

شهدت المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً تصدر الفارس سالم محمد الكتبي على صهوة الجواد «ويلومير إنكور»، المملوك إلى «إسطبلات إم 7»، مسجلاً زمناً بلغ 1:21:13 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة الجواد «دوكا دي لوك»، المملوك إلى «إسطبلات إم 7»، بزمن وصل إلى 1:21:33 ساعة، ثم في المركز الثالث الفارس خلف أحمد الغيث على صهوة الجواد «برتوغاليس»، المملوك إلى «إسطبلات تي إن تي»، مسجلاً 1:21:35 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثانية لمسافة 32 كيلومتراً، بعدما تقدم الفارس سعيد أحمد الشامسي من المركز الثاني إلى الأول مسجلاً 1:04:36 ساعة، وتقدم الفارس الأوروغوياني برايان أنغيلو من المركز الخامس إلى الثاني على صهوة الجواد «روميرو» المملوك إلى «إسطبلات إم 7» بزمن 1:04:38 ساعة، بينما تراجع متصدر المرحلة الأولى الفارس سالم محمد الكتبي إلى المركز الثالث بزمن 1:05:13 ساعة.

وحافظ الفارس سعيد أحمد الشامسي على الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً، بعدما حقق زمناً بلغ 59:57 دقيقة، واستمر الفارس الأورغوياني برايان أنغيلو في المركز الثاني، مسجلاً 1:00:05 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس راشد محمد عتيق المهيري، متقدماً من المركز الخامس على صهوة الجواد «إيمان دي لوريكو»، المملوك إلى «إسطبلات إف 3» مسجلاً 59:39 دقيقة.

• 167 فارساً وفارسة شاركوا في السباق الرئيس، أمس، للنسخة الـ15، والذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة، لمسافة 119 كيلومتراً.



• سيطرت «إسطبلات إف 3» على المراكز الثلاثة الأولى في السباق، من خلال الفرسان: منصور الشدي، وراشد المهيري، وماجد المهيري.