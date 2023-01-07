عمر كمال يتقدم لفيوتشر بالهدف الثالث فى شباك سيراميكا

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق فيوتشر أمام سيراميكا بالهدف الثالث، لتصبح النتيجة 3-2، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز، وهي المباراة التي يحتضنها استاد القاهرة الدولي.

وسجل عمر كمال الهدف الثالث في الدقيقة 65 من رأسية متقنة ارتقى لها فوق محمد شكري ظهير سيراميكا ووضعها في الشباك.

تقدم سيراميكا أولا عن طريق ميدو جابر في الدقيقة الثانية من اللقاء، بعدما توغل محمد إبراهيم داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار، ثم مرر الكرة لميدو جابر الخالي من الرقابة على القائم الثاني وسدد الأخير الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

وتعادل فيوتشر في الدقيقة 27 عن طريق جوناثان نجويم، بعدما أرسل عمر كمال الظهير الأيمن تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها جوزيف نجويم بتسديدة من على القائم الثاني مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

وعاد سيراميكا للتقدم عن طريق جون إيبوكا في الوقت بدل الضائع من هذا الشوط، بعدما أرسل عمرو قلاوة تمريرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وصلت لإيبوكا أمام المرمى وسددها الأخير لتمر من بين قدمي الحارس لداخل الشباك.

بعدها تمكن محمد رضا بوبو من تسجيل الهدف الثاني لفيوتشر في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، بعدما سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت أعلى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.