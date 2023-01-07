شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. التركيز على الجوانب الفنية وتصعيد "عبد الوهاب" من 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته الجماعية عصر السبت على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية، ضمن برنامجه الإعدادي لمواجهة حرس الحدود فى إطار منافسات الدوري العام.

وأدى لاعبي الدراويش مرانه الختامي وسط التركيز على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو.

وقرر الجهاز الفني تصعيد أحمد عبد الوهاب المدافع الأيسر لفريق الشباب مواليد 2001 إلى صفوف الفريق الأول، يأتي ذلك بعدما قدم اللاعب مستوي رائع خلال مشاركته مع الفريق الأول فى تجربته الودية الأخيرة ضد مستقبل القاهرة استعدادًا لمنافسات الدوري العام، مما أشاد به ”ميدو” وجهازه المعاون.

وكان ”ميدو” قد دفع خلال تلك التجربة بعددا كبيرا من فرق الناشئين للتعرف على قدراتهم الفنية والبدنية وهم علاء ياسر وأشرف خضر وعبد الله السعيد ونادر فرج ورامي حاتم ومحمد البحيري وأحمد أشرف الأوزعة وأحمد عبد العزيز بالإضافة إلى أحمد عبد الوهاب.

ويتجه الإسماعيلي فى تمام الساعة الخامسة مساءً إلى القاهرة للمبيت بأحد فنادق العاصمة استعدادًا لهذه المباراة التى يسعي الفريق من خلالها لتصحيح وضعه بجدول الدوري.

والجدير بالذكر أن الدراويش سيحل ضيفًا على النادي العسكري غدًا الأحد فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرً على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، فى الأسبوع الـ 12 من عمر المسابقة المحلية.