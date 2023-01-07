شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندرى والمصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن والصربي زوران مانولوفيتش المديران الفنيان للمصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى تشكيل المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

حراسة المرامى: عمرو خليل

خط الدفاع: عبد الله نصيب، خالد صبحى،صبرى رحيل وهشام صلاح

خط الوسط: مورو ساليفو،مروان عطية، محمد فارس،عبد الغنى محمد

خط الهجوم: أوستين أموتو وإبراهيم حسن

بينما يجلس على "دكة" البدلاء: صبحى سليمان،مصطفى إبراهيم،جافين،خالد الغندور،ناصر ناصر،أحمد عيد،محمود عبد العزيز،أحمد سيد غريب،مابولو.

وبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة - عمرو موسى - إسلام المزين.

خط الوسط: محمد عبد اللطيف "جريندو" - إيزي إيميكا - أحمد شداد - إلياس الجلاسي - عمرو سعداوي.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم - مروان حمدي.

وجاءت قائمة البدلاء كالتاا: عصام ثروت،أحمد الشيخ،حسن على،عماد أبو بكر،عمرو طارق،فرانك إيتوجا،أسامة الجزار،زياد فرج،محمد فوزى.

ويحتل النادي المصري المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 11 مباراة، فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا أخر.

وشدد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، على ضرورة الحذر من انتفاضة لاعبي الاتحاد ورغبتهم في رد الاعتبار ومصالحة جماهيرهم عقب الهزيمة التي تعرضوا لها في المباراة الماضية أمام إنبي والتي جمعت الفريقين في الجولة 11 من دوري رابطة الأندية، وانتهت بفوز انبي بهدفين مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول المسابقة برصيد 18 نقطة بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 6 لقاءات وخسر 5 أخرى ولم يتعادل في أي مباراة، وأحرز لاعبو الاتحاد 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا أخر.