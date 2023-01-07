سيراميكا يتقدم على فيوتشر بهدفى جابر وإيبوكا فى الشوط الأول

القاهرة - سامية سيد - انهى فريق سيراميكا، الشوط الأول متقدما على نظيره فيوتشر بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز، وهي المباراة التي يحتضنها استاد القاهرة الدولي.

تقدم سيراميكا أولا عن طريق ميدو جابر في الدقيقة الثانية من اللقاء، بعدما توغل محمد إبراهيم داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار، ثم مرر الكرة لميدو جابر الخالي من الرقابة على القائم الثاني وسدد الأخير الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

وتعادل فيوتشر في الدقيقة 27 عن طريق جوناثان نجويم، بعدما أرسل عمر كمال الظهير الأيمن تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها جوزيف نجويم بتسديدة من على القائم الثاني مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

وعاد سيراميكا للتقدم عن طريق جون إيبوكا في الوقت بدل الضائع من هذا الشوط، بعدما أرسل عمرو قلاوة تمريرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وصلت لإيبوكا أمام المرمى وسددها الأخير لتمر من بين قدمي الحارس لداخل الشباك

وجاء تشكيل فيوتشر كالآتي: "حراسة المرمى: محمود حمدي، وخط الدفاع : باسم علي - سعد سمير - محمود مرعي - جوزيف جوناثان، خط الوسط : مهند لاشين - محمد رضا - عمر كمال عبد الواحد - عبد الكبير الوادي، وخط الهجوم : الحاجي باري - مروان محسن بينما تشكيل سيراميكا: "حراسة المرمى: محمد بسام، والدفاع: عبد الرحمن موسى - رجب نبيل - أحمد رمضان - محمد شكري، وفي الوسط: عمرو محمود إسماعيل - محمد متولي كناريا - محمد إبراهيم، وفي الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا".

ويحتل فريق سيراميكا تحت القيادة الفنية لمدربه أحمد سامي المركز السابع برصيد 15 نقطة جمعها من 4 انتصارات وأربعة هزائم وثلاثة تعادلات، بينما يحتل فريق فيوتشر الذي يقوده علي ماهر المركز الثالث برصيد 23 نقطة جمعها من 6 انتصارات وخمسة تعادلات وهو الفريق الثاني بعد الأهلي الذي لم يتلقى هزائم هذا الموسم.

خاض فريق فيوتشر 11 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 لقاءات أخرى، ولم يتلق أي خسارة، وسجل لاعبو فيوتشر 12 هدفا واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى، وخاض سيراميكا 11 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر مثلها، وتعادل في 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 15 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا آخر، وشهدت الجولة 11 تعادلا مثيرا بهدف لمثله بين فيوتشر وسموحة، فيما فاز فريق سيراميكا على نظيره غزل المحلة بثلاثية نظيفة.