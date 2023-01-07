شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يستبعد صالح جمعة من قائمة مواجهة الحرس ويوقع عقوبة مالية على اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد أحمد حسام ميدو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الإسماعيلى، صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، من قائمة مواجهة حرس الحدود، المقرر لها فى الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، فى الأسبوع الـ12 من عمر المسابقة المحلية.

وجاء قرار استبعاد صالح جمعة بعدما تغيب اللاعب عن المران الأخير لفريقه دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفنى، ليقرر ميدو استبعاده وتوقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب.

وضمت القائمة 22 لاعب كالتالى..

• المرمى: محمد كوكو - محمد فوزي

• الدفاع: باهر المحمدي - إياد العسقلاني - محمد هاشم - محمد دسوقي - أحمد محسن - عصام صبحي - حمدي النقاز - كريم عرفات - احمد عبدالوهاب

• الوسط: عمادحمدي - محمد حسن - محمد بيومي - عبدالرحمن مجدي - محمود الشبراوي - محمد الشامي - أحمد مدبولي - عمر الوحش

• الهجوم: ياو انور - باسم مرسي • فراس الشواط

وتوجه الإسماعيلي إلى القاهرة للمبيت بأحد فنادق العاصمة استعدادًا لهذه المباراة التى يسعي الفريق من خلالها لتصحيح وضعه بجدول الدوري، حيث يحتل الدراويش المركز قبل الأخير فى جدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط.