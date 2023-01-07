شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم على الاتحاد السكندرى بهدف "الجلاصى" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى المصرى البورسعيدى الشوط الأول متقدما على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف سجله إلياس الجلاصى من ركلة جزاء في الدقيقة 44 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

حراسة المرامى: عمرو خليل

خط الدفاع: عبد الله نصيب، خالد صبحى، صبرى رحيل وهشام صلاح

خط الوسط: مورو ساليفو،مروان عطية، محمد فارس،عبد الغنى محمد

خط الهجوم: أوستين أموتو وإبراهيم حسن

بينما يجلس على "دكة" البدلاء: صبحى سليمان، مصطفى إبراهيم، جافين، خالد الغندور، ناصر ناصر، أحمد عيد، محمود عبد العزيز، أحمد سيد غريب، مابولو.

وبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة - عمرو موسى - إسلام المزين.

الوسط: محمد عبد اللطيف "جريندو" - إيزي إيميكا - أحمد شداد - إلياس الجلاصي - عمرو سعداوي.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم - مروان حمدي.

وجاءت قائمة البدلاء كالتالي: عصام ثروت، أحمد الشيخ، حسن على، عماد أبو بكر، عمرو طارق، فرانك إيتوجا، أسامة الجزار، زياد فرج، محمد فوزى.

ويحتل النادي المصري المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 11 مباراة، فاز في 3 مباريات وخسر مثلها وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا آخر.

وعلى الجانب الآخر يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول المسابقة برصيد 18 نقطة بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 6 لقاءات وخسر 5 أخرى ولم يتعادل في أي مباراة، وأحرز لاعبو الاتحاد 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا آخر.