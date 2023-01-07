شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو: أتمنى التتويج بكل البطولات مع الأهلى.. ومعلول نموذج يحتذى لكل لاعب فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد الضاوي "كريستو" المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من النجم الساحلي التونسي، عن سعادته بارتداء قميص النادي، مؤكدًا أنه سوف يبذل كل ما لديه حتى يصبح إضافة حقيقية للفريق، وأن تكون له بصمة واضحة ويسهم في الفوز مع الأهلي بكل البطولات خلال الفترة المقبلة.

وأكد الضاوي أنه رحب على الفور بالانتقال إلى الأهلي الذي يعتبره النادي الأكبر والأعرق في قارة إفريقيا، ولم يتردد لحظة واحدة في قبول العرض، وأنه جاهز للقتال والمنافسة حتى يكون على قدر ومستوى التواجد في الأهلي، وأيضًا عند حسن ظن جماهيره الكبيرة, وعلى قدر ثقة الجهاز الفني.

وأضاف أنه يتطلع إلى الفوز مع الأهلي بكل البطولات سواء المحلية أو على صعيد دوري أبطال إفريقيا الذي يحلم بالتتويج به، مشددًا على أن طموحاته مع النادي بلا حدود في ظل ما يملكه من إمكانات وتاريخ وشعبية.

وكشف الضاوي عن أن لقب كريستو يصاحبه منذ الصغر منذ أن أطلقه عليه أبناء عمومته، ويعتز كثيرًا بهذا اللقب الذي بات ملازمًا له.

وأشار إلى أن تواجد مواطنه علي معلول في الأهلي أمر يسعده للغاية، خاصة أنه لاعب كبير وصنع تاريخًا مشرفًا مع الفريق، وبات نموذجًا يحتذى لكل لاعب في تونس بعد الإنجازات والبطولات والنجاحات التي حققها مع الأهلي، موضحًا أن معلول رحب به وتمنى له التوفيق، وأوضح له أن الأهلي فريق بطولات ولا يتوقف دائمًا عن البحث المستمر عن الألقاب، وأن تواجده في نادي القرن الإفريقي يمثل خطوة مهمة في مشواره مع الكرة ويفتح له الطريق نحو الدخول في حسابات المنتخب التونسي.

وكشف كريستو عن أنه تابع مباريات الأهلي الأخيرة، خاصة أمام بيراميدز وإنبي في الدوري، وأدرك مدى قوة الفريق وتنوع أساليب لعبه، وإصرار لاعبيه الدائم على تحقيق الفوز، كعهد الفرق الكبرى، وأنه متشوق للغاية لبداية مشواره مع القلعة الحمراء والمساهمة في حصد البطولات مع زملائه اللاعبين.

وأكمل: «بكل تأكيد سعيد بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وهو حلم يتمناه أي لاعب، خاصة أن الأهلي ليس غريبًا على البطولة، وأحد الأندية المتواجدة بصفة مستمرة، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن خلال هذه البطولة وأن نحقق إنجازًا جديدًا يسعد الجماهير الغفيرة».

وشدد على أنه جاهز بقوة للمشاركة في المباريات، ومتحمس للغاية لتقديم كل ما لديه وبذل أقصى الجهد من أجل حصد المزيد من البطولات وتحقيق الألقاب.

وحرص كريستو على توجيه رسالة خاصة لجماهير النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يعلم جيدًا مدى عشقها للفريق، ومساندتها الدائمة له في كافة الأوقات، وتمنى أن يكون على مستوى المسئولية وعند حسن ظن الجماهير الغفيرة.