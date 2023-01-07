شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغرم "جمعة" ويُحيله للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، توقيع غرامة مالية تقدر بـ100 ألف جنيه على صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، وذلك بعد غيابه عن المران الختامي بدون الحصول على إذن مسبق، والذي ترتب عليه استبعاده من قائمة الفريق لمباراة الغد أمام حرس الحدود ببطولة الدوري الممتاز.

كما تمت إحالة اللاعب للتحقيق من قبل الإدارة القانونية مع رفع نتائج التحقيق لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم سواء بتغليظ العقوبة أو الاكتفاء بالعقوبات المقررة.

يأتي هذا القرار ضمن سياسة الجهاز الفني للدراويش لإرساء مبدأ الثواب والعقاب وبغية تحقيق الانضباط داخل صفوف الفريق الأول سعيًا لاستعادة النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة.