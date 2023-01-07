شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تعطل ضم عزيز يعقوبو من ريو آفي البرتغالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن ناديه أغلق ملف الغاني عزيز يعقوبو لاعب ريو آڤي البرتغالي، بعد الكشف الطبي الذي أجراه بالقاهرة قبل ثلاثة أيام.. وتم توجيه الشكر للاعب ومخاطبة ناديه في هذا الشأن.

وكشفت تقارير صحفية، عن تعثر انتقال الغانى عبد العزيز يعقوبو مهاجم نادي ريو آفي البرتغالي لصفوف النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وصول الغانى عزيز يعقوبو القاهرة خلال الأيام الماضية وخضوعه للكشف الطبى بمعرفة الأهلى إلا أن مسئولو القلعة الحمراء قرروا تأجيل التعاقد معه لحين إجراء أكثر من كشف طبي عليه من أجل التأكد من بعض الأمور الخاصة باللاعب، بعدما أظهر الكشف الأول الذى خضع له اللاعب وجود بعض المشاكل الطبية.

قالت صحيفة "record" البرتغالية فى تقرير لها تحت عنوان "لا صفقة مع الأهلي من عزيز" فى إشارة لفشل انتقال عبد العزيز يعقوبو لصفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب سوف يعود للبرتغال خلال ساعات للانتظام فى مران فريقه بعد فشل الاتفاق بين إدارة الأهلى والنادى البرتغالى.