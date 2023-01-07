شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحاول إنهاء إجراءات سفر كريم فؤاد إلى النمسا وإجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسئولي النادي يعملون على إنهاء إجراءات سفر كريم فؤاد إلى النمسا، من أجل الخضوع لعملية جراحية، بعد إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه ضد بيراميدز بالدوري.

شدد المصدر على أن موعد السفر إلى النمسا سيتحدد بعد يتسلم كريم فؤاد تأشيرة السفر إلى هناك لإجراء العملية الجراحية تحت الخبير النمساوي الذي أجرى الجراحة من قبل للثنائي أكرم توفيق وعمار حمدي.

ويسابق الجهاز الإداري بالأهلي الزمن لإنهاء إجراءات سفر كريم فؤاد إلى النمسا لإجراء العملية الجراحية في أسرع وقت، ومن ثم الخضوع لبرنامج التأهيلي للتعافي من القطع في الرباط الصليبي.

وتألق كريم فؤاد مع الأهلي في الموسم الحالي تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني الذي غير مركزه من الظهير الأيمن إلى الجناح الأيمن وسجل هدفين.