شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بكلاتنبرج الإثنين المقبل بعد عودته من إجازة الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، جلسة مع الخبير الإنجليزى مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام الإثنين المقبل، لمناقشة التقرير الشهري لأداء الحكام، فى ظل سياسة المجلس بمتابعة شئون الحكام أولاً بأول.

ويصل كلاتنبرج مساء غدٍ الأحد إلى القاهرة بعد إجازة الكريسماس التي حصل عليها مؤخرا، ويرغب مجلس اتحاد الكرة فى الاجتماع معه للإطلاع على مستجدات خطة تطوير الحكام لتقليل الأخطاء فى الدورى المصرى.