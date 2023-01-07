غياب فتوح وعبد الله جمعة عن تحليل المخدرات فى الزمالك

القاهرة - سامية سيد - غاب أحمد فتوح وعبد الله جمعة لاعبا الزمالك عن تحليل المخدرات الذى كان من المفترض أن يخضع له اللاعبان، على هامش التدريب الجماعى للفريق مساء اليوم.

وحضرت لجنة لإجراء تحليل المخدرات بنادى الزمالك، إلا أن أحمد فتوح تغيب عن المران، فيما غادر عبد الله جمعة مقر النادى قبل الخضوع للتحليل.

وخضع 8 لاعبين أخرون بنادى الزمالك، لتحليل المخدرات على هامش التدريب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.