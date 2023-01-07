اخبار الرياضه

غياب فتوح وعبد الله جمعة عن تحليل المخدرات فى الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن غياب فتوح وعبد الله جمعة عن تحليل المخدرات فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب أحمد فتوح وعبد الله جمعة لاعبا الزمالك عن تحليل المخدرات الذى كان من المفترض أن يخضع له اللاعبان، على هامش التدريب الجماعى للفريق مساء اليوم.

وحضرت لجنة لإجراء تحليل المخدرات بنادى الزمالك، إلا أن أحمد فتوح تغيب عن المران، فيما غادر عبد الله جمعة مقر النادى قبل الخضوع للتحليل.

وخضع 8 لاعبين أخرون بنادى الزمالك، لتحليل المخدرات على هامش التدريب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا