شكرا لقرائتكم خبر عن هاتاى سبور التركى يرفض عرضًا من الأهلى لبيع أيوب الكعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر عن أن نادي هاتاي سبور التركي رفض عرضًا من الأهلي لضم المغربي أيوب الكعبي مهاجم الفريق التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الفترة المقبلة قبل المشاركة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.

أكد المصدر أن هاتاي سبور رفض عرضًا من الأهلي يتجاوز المليون دولار من أجل الحصول على خدمات أيوب الكعبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بداعي ضعف المقابل المالي.

يذكر أن أيوب الكعبي انضم إلى هاتاي سبور التركي مطلع الموسم الماضي قادما من الوداد المغربي، وشارك معه في 51 مباراة سجل خلالهم 24 هدف.

وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن ناديه أغلق ملف الغاني عزيز يعقوبو لاعب ريو آڤي البرتغالي، بعد الكشف الطبي الذي أجراه بالقاهرة قبل ثلاثة أيام.. وتم توجيه الشكر للاعب ومخاطبة ناديه في هذا الشأن.

يذكر أن محمود كهربا لاعب الأهلي الحالي لعب في صفوف هاتي سبور التركي معارا خلال الموسم الماضي، قبل أن يعود للقلعة الحمراء بعد انتهاء مدة الإعارة.