شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أسامة نبيه ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد شفاء آلام الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك يوسف أسامة نبيه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك بعد الاطمئنان على سلامة اللاعب وتحسن حالته، في ظل الإصابة التي تعرض لها قبل مواجهة الداخلية الأخيرة، وكانت عبارة عن "تورم" في الوجه بسبب آلام الأسنان، ما تسبب في غيابه عن اللقاء السابق.

وشارك يوسف أسامة نبيه مع مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة الداخلية الأخيرة، وخاض اللاعب الفقرة التأهيلية والخططية والتقسيمة الفنية.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تدريبيا خاصا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الداخلية الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاضت هذه المجموعة تدريبات تأهيلية واستشفائية متنوعة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، لعلاج الإرهاق البدني في ظل مشاركتهم الأخيرة أمام الداخلية في مسابقة الدوري.

وشهدت الفقرة الخاصة باللاعبين الأساسيين في مباراة الداخلية، مشاركة عمر جابر الظهير الأيمن للفريق بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

ويحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعب بشكل تدريجي كي يشارك في التدريبات الجماعية بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة .

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.