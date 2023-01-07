شكرا لقرائتكم خبر عن 10 بنود تُزين جدول أعمال عمومية اتحاد الكرة الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة الجمعية العمومية بعد غدا الاثنين، الموافق 9 يناير بمشروع الهدف، لمناقشة مجموعة من البنود الهامة.

يستضيف مركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم "مشروع الهدف"، اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة والذى يعتبر الاجتماع الأول للمجلس الحالى بعد انتخابه فى يناير الماضى.

وأرسل اتحاد الكرة للأندية جدول أعمال الاجتماع العادى للجمعية العمومية ويتضمن مناقشة ميزانية العام المالي المنقضي، ومناقشة تقرير مراقب الحسابات.

ووفقا للخطاب المرسل من اتحاد الكرة للأندية قبل شهر من انعقاد الجمعية جاءت البنود كالتالي:

1 - التصديق علي محضر الاجتماع السابق.

2- تعيين 3 أعضاء للمشاركة في تدوين محضر الاجتماع.

3- اعتماد خطة الاتحاد القائم بتنفيذها من خلال اجتماعات مجلس الإدارة.

4 - النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل قصيرة الأجل / طويلة الأجل، وتقرير مراقب الحسابات.. إن وجد.

5- اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

6- النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للاتحاد.

7- تعيين مدققي حسابات مستقلين فور اقتراح مجلس الإدارة مراجعة.

8- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص اشتراكات العضوية العاملة والمنتسبة (القسم الأول 1000 جنيه – القسم الثاني 500 جنيه – القسم الثالث 250 جنيه – القسم الرابع 100 جنيه ).

9- فصل عضو بهيئة بالاتحاد المصري لكرة القدم (إن وجد)

10 – قبول العضوية (أندية جديدة) إن وجد.