شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الإسماعيلى، قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها فى الساعة الثالثة إلا ربع عصرً على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، فى الأسبوع الـ 12 من عمر المسابقة المحلية.

وضمت القائمة 22 لاعب كالتالى..

• المرمى: محمد كوكو - محمد فوزي

• الدفاع: باهر المحمدي - إياد العسقلاني - محمد هاشم - محمد دسوقي - أحمد محسن - عصام صبحي - حمدي النقاز - كريم عرفات - احمد عبدالوهاب

• الوسط: عمادحمدي - محمد حسن - محمد بيومي - عبدالرحمن مجدي - محمود الشبراوي - محمد الشامي - أحمد مدبولي - عمر الوحش

• الهجوم: ياو انور - باسم مرسي • فراس الشواط

وتوجه الإسماعيلي إلى القاهرة للمبيت بأحد فنادق العاصمة استعدادًا لهذه المباراة التى يسعي الفريق من خلالها لتصحيح وضعه بجدول الدوري، حيث يحتل الدراويش المركز قبل الأخير فى جدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط.