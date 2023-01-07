شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يباغت فيوتشر بالهدف الأول فى الدقيقة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باغت فريق سيراميكا، نظيره فيوتشر بهدف مبكر في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز، وهي المباراة التي يحتضنها استاد القاهرة الدولي.

وجاء الهدف عن طريق ميدو جابر في الدقيقة الثانية من اللقاء.

وجاء تشكيل فيوتشر كالآتي: "حراسة المرمى: محمود حمدي، وخط الدفاع : باسم علي - سعد سمير - محمود مرعي - جوزيف جوناثان، خط الوسط : مهند لاشين - محمد رضا - عمر كمال عبد الواحد - عبد الكبير الوادي، وخط الهجوم : الحاجي باري - مروان محسن بينما تشكيل سيراميكا: "حراسة المرمى: محمد بسام، والدفاع: عبد الرحمن موسى - رجب نبيل - أحمد رمضان - محمد شكري، وفي الوسط: عمرو محمود إسماعيل - محمد متولي كناريا - محمد إبراهيم، وفي الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا".

ويحتل فريق سيراميكا تحت القيادة الفنية لمدربه أحمد سامي المركز السابع برصيد 15 نقطة جمعها من 4 انتصارات وأربعة هزائم وثلاثة تعادلات، بينما يحتل فريق فيوتشر الذي يقوده علي ماهر المركز الثالث برصيد 23 نقطة جمعها من 6 انتصارات وخمسة تعادلات وهو الفريق الثاني بعد الأهلي الذي لم يتلقى هزائم هذا الموسم.

خاض فريق فيوتشر 11 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 لقاءات أخرى، ولم يتلقى أي خسارة، وسجل لاعبو فيوتشر 12 هدفا واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى، خاض سيراميكا 11 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر مثلهم، وتعادل في 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 15 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا أخر، وشهدت الجولة 11 تعادلا مثيرا بهدف لمثله بين فيوتشر وسموحة، فيما فاز فريق سيراميكا على نظيره غزل المحلة بثلاثية نظيفة.

يدخل فيوتشر المباراة وهو يفكر في الانتقالات الشتوية حيث وافق مسئولو نادي فيوتشر علي انتقال هشام بلحة للنادي المصري البورسعيدي، خلال صفقة تبادلية تشترط الحصول علي خدمات لاعبين من المصري احدهما حسن علي، فيما يعول سيراميكا على الانتفاضة بعد فوزه الأخير على عزل المحلة واستعادة التوازن في الدوري المصري والوصول للمركز السابع.