شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يباغت فيوتشر بالهدف الأول فى الدقيقة الثانية والان مع تفاصيل الخبر
وجاء الهدف عن طريق ميدو جابر في الدقيقة الثانية من اللقاء.
وجاء تشكيل فيوتشر كالآتي: "حراسة المرمى: محمود حمدي، وخط الدفاع : باسم علي - سعد سمير - محمود مرعي - جوزيف جوناثان، خط الوسط : مهند لاشين - محمد رضا - عمر كمال عبد الواحد - عبد الكبير الوادي، وخط الهجوم : الحاجي باري - مروان محسن
بينما تشكيل سيراميكا: "حراسة المرمى: محمد بسام، والدفاع: عبد الرحمن موسى - رجب نبيل - أحمد رمضان - محمد شكري، وفي الوسط: عمرو محمود إسماعيل - محمد متولي كناريا - محمد إبراهيم، وفي الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا".
خاض فريق فيوتشر 11 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 لقاءات أخرى، ولم يتلقى أي خسارة، وسجل لاعبو فيوتشر 12 هدفا واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى، خاض سيراميكا 11 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر مثلهم، وتعادل في 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 15 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا أخر، وشهدت الجولة 11 تعادلا مثيرا بهدف لمثله بين فيوتشر وسموحة، فيما فاز فريق سيراميكا على نظيره غزل المحلة بثلاثية نظيفة.
يدخل فيوتشر المباراة وهو يفكر في الانتقالات الشتوية حيث وافق مسئولو نادي فيوتشر علي انتقال هشام بلحة للنادي المصري البورسعيدي، خلال صفقة تبادلية تشترط الحصول علي خدمات لاعبين من المصري احدهما حسن علي، فيما يعول سيراميكا على الانتفاضة بعد فوزه الأخير على عزل المحلة واستعادة التوازن في الدوري المصري والوصول للمركز السابع.