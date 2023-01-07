شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 48 ساعة من الانعقاد.. متى يكتمل نِصاب عمومية اتحاد الكرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تواجد أعضاء الجمعية العمومية، بعد غدٍ الإثنين، لحضور العمومية المقرر انعقادها بمشروع الهدف، لمناقشة مجموعة من البنود المهمة.

وبناء على المادة 28 من لائحة النظام الأساسي يلزم حضور 65 عضوًا لاكتمال النصاب القانوني من أصل 129 عضوًا، حيث نصت المادة على حضور أكثر من 50% لاكتمال النصاب.

وفي حال لم يكتمل النصاب في اليوم الأول وهو الاثنين المقبل، يحق لاتحاد الكرة استكمال العمومية في اليوم التالي على أن يكتمل النصاب بحضور 25% من الأعضاء أي ما يعادل 33 عضو فقط، طالما لم يتطرق الاجتماع لتعيين مجلس إدارة جديد.



النصاب القانوني لعمومية الاتحاد

ويستضيف مركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم "مشروع الهدف"، اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة المقرر له يوم الإثنين المقبل والذى يعتبر الاجتماع الأول للمجلس الحالى بعد انتخابه فى يناير الماضى.

وأرسل اتحاد الكرة للأندية جدول أعمال الاجتماع العادى للجمعية العمومية ويتضمن مناقشة ميزانية العام المالي المنقضي، ومناقشة تقرير مراقب الحسابات.