شكرا لقرائتكم خبر عن الحاج باري ومروان محسن يقودان هجوم فيوتشر أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق فيوتشر التشكيل الذى يخوض به مباراة سيراميكا في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز، وهي المباراة التي يحتضنها استاد القاهرة الدولي.

وضم تشكيل فيوتشر كلاً من: حراسة المرمى: محمود حمدي خط الدفاع : باسم علي - سعد سمير - محمود مرعي - جوزيف جوناثان خط الوسط : مهند لاشين - محمد رضا - عمر كمال عبد الواحد - عبد الكبير الوادي خط الهجوم : الحاجي باري - مروان محسن ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد طارق ومحمود رزق ومحمد فاروق وعبد الله ياسين وأيمن الصفاقسي وكريم نيدفيد وعمر السعيد وعلي زعزع وغنام محمد.

ويحتل فريق سيراميكا تحت القيادة الفنية لمدربه أحمد سامي المركز السابع برصيد 15 نقطة جمعها من 4 انتصارات وأربعة هزائم وثلاثة تعادلات، بينما يحتل فريق فيوتشر الذي يقوده علي ماهر المركز الثالث برصيد 23 نقطة جمعها من 6 انتصارات وخمسة تعادلات وهو الفريق الثاني بعد الأهلي الذي لم يتلقى هزائم هذا الموسم.

خاض فريق فيوتشر 11 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 لقاءات أخرى، ولم يتلقى أي خسارة، وسجل لاعبو فيوتشر 12 هدفا واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى، خاض سيراميكا 11 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر مثلهم، وتعادل في 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 15 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا أخر، وشهدت الجولة 11 تعادلا مثيرا بهدف لمثله بين فيوتشر وسموحة، فيما فاز فريق سيراميكا على نظيره غزل المحلة بثلاثية نظيفة.

يدخل فيوتشر المباراة وهو يفكر في الانتقالات الشتوية حيث وافق مسئولو نادي فيوتشر علي انتقال هشام بلحة للنادي المصري البورسعيدي، خلال صفقة تبادلية تشترط الحصول علي خدمات لاعبين من المصري احدهما حسن علي، فيما يعول سيراميكا على الانتفاضة بعد فوزه الأخير على عزل المحلة واستعادة التوازن في الدوري المصري والوصول للمركز السابع.