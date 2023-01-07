شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستعير علاء سلامة من فاركو لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نادي أسوان على خدمات لاعب الوسط علاء سلامة لاعب فاركو على سبيل الإعارة 6 شهور، وكان نادي فاركو قد أعلن انضمام اللاعب لمدة 4 مواسم قادماً من نادي الإنتاج الحربي من موسم 2018 حتى الآن.

ويحتل أسوان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

ولعب نادي أسوان 11 مباراة، فاز في 5 مباريات، ولم يتعادل في أي مباراة، وخسر في 6 مباريات؛ أحرز في إجمالي مبارياته 13 هدف، بينما استقبل مرماه 13 هدف.

وآخر مواجهة لأسوان في الدوري المصري الموسم الحالي كانت أمام نادي الزمالك بتاريخ 2 يناير 2023، وانتهت المباراة بفوز أسوان بنتيجة 2-0.

وانتعشت جماهير أسوان بعد تحقيق فوز مهم صعد بهم للمركز السابع بالدورى بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، ويتأكد الجميع أن أيمن الرمادى الرجل المناسب والقادر على تحقيق طموحات الأسوانية، حيث قاد الموج الأزرق في 8 مباريات حقق خلالها 5 انتصارات وتلقى 3 هزائم والفوز على الأبيض حامل اللقب يجعله فى مكانة كبيرة.