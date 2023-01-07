شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يزين قائمة سموحة أمام فاركو فى الدورى.. واستبعاد زياد طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة، 22 لاعبًا فى قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة فاركو المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وزين حسام حسن المنتقل حديثًا للفريق السكندرى على سبيل الإعارة من الأهلى، قائمة سموحة أمام فاركو، فيما استبعد طارق العشرى زياد طارق لعدم الجاهزية الفنية للمباراة خاصة أنه لم يكن يشارك مع الأهلى.

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح، أحمد السعدنى

الدفاع: أحمد حكم، محمود شبانة، شريف رضا، أحمد عبد الرسول، ممدوح عبد ربه، طارق علاء، الصباحى عماد

الوسط: محمد نادى، أحمد مصفى، محمد عصام، محمود عبد الحليم، أحمد جمال، بنجامين بواتنج، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة،

الهجوم: حسام حسن، أبو بكر محمد، على زكى

وتعادل سموحة مع فيوتشر 1 /1 فى المباراة التى جمعتهما على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر فى منافسات بطولة الدوري المصرى لكرة القدم.

يحتل فريق سموحة بقيادة طارق العشري، المركز الثالث عشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 11 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 4 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.