الامارات | خليجي 25.. قطر تقهر الكويت في شوط واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاوز المنتخب القطري حمى البدايات في بطولة كأس الخليج لكرة القدم بفوزه على نظيره الكويتي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بين الطرفين مساء أمس على ملعب الميناء في مدينة البصرة العراقية، في لقاء حقق فيه "العنابي" مبتغاه في الشوط الأول بتسجيل هدفي اللقاء في ظرف ربع ساعة ليضع بذلك أول ثلاث نقاط في رصيده.

وظهر المنتخب القطري الذي يعتمد على تشكيلة غالبيتها من لاعبي المنتخب الأولمبي بشكل جيد خلال المواجهة وكان الجانب الأفضل إذ تميز لاعبوه بالسرعة والمهارة واللياقة البدنية العالية وهي العوامل التي كانت سبباً في انتصاره على "الأزرق"، وجاءت أهدافه بواسطة عمرو سراج في الدقيقة 23 وأحمد علاء في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

وكافح المنتخب الكويتي الأكثر تحقيقًا للقب خليجي "10 مرات" خلال الشوط الثاني من أجل تعديل النتيجة وفي سبيل ذلك أجري مدربه البرتغالي روي بينتو عدة تبديلات لكنها لم تؤتي أكلها.

ومنح الانتصار الثمين "العنابي" صدارة المجموعة الثانية بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن البحرين صاحب المركز الثاني، في حين يأتي المنتخب الوطني الإماراتي ثالثاً والكويت رابعاً وكلاهما بدون رصيد من النقاط.