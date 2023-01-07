الامارات | "أنا المسؤول".. تصريح مدرب منتخب الإمارات بعد الخسارة من البحرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الأرجنتيني رودلفو أروابارينا أنه الوحيد من يتحمل مسؤولية الخسارة التي تعرض لها الأبيض أمام البحرين، اليوم السبت، بنتيجة 1-2، في أولى مباريات المنتخبين في كأس الخليج الـ 25 المقامة حالياً في مدينة البصرة العراقية.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أتحمل السؤولية عن الصورة التي ظهر بها المنتخب في المباراة»، مضيفاً أن «المنتخب بدأ الشوط الأول بشكل جيد إلا أنه كانت هناك أخطاء في الشوط الثاني ودفع المنتخب ثمن هذ الأخطاء».

وتابع: «رغم الخسارة فإن حظوظ المنتخب في المنافسة لا تزال قائمة في التأهل للدور المقبل وأن لديه مباراتين متبقيتين في الدور الأول لتحقيق هذا الهدف».

وأكمل: «كما قلت من قبل، المنتخب جاء إلى العراق من أجل الفوز بلقب البطولة والعودة إلى الإمارات بالكأس»، واصفا الخسارة بـ«المؤلمة» وأن «هناك آمالا كبيرة معلقة على منتخب الإمارات لكن الطريقة الوحيدة لتعويض للخروج من هذه الحالة هي العمل والتركيز في المباراة المقبلة».