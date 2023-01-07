شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ملك التعادلات فى الدورى المصرى وأسوان والاتحاد لا يعرفان هذه النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق سموحة بقيادة طارق العشرى، لمواجهة فريق فاركو غدًا الأحد، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز المقرر لها السابعة مساء.

سموحة ملك التعادلات

ويعد فريق سموحة هو أكثر أندية الدورى حتى الآن تعادلا فى المسابقة برصيد 7 تعادلات خلال 11 مباراة خاضها حتى الآن، حيث نجح فى الفوز فى مباراة وخسر 3 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات أمام كل من البنك الأهلى وحرس الحدود والمقاولون العرب والداخلية والأهلى وغزل المحلة وفيوتشر.

أسوان والاتحاد بلا تعادلات

فى المقابل، لم يعرف فريقا أسوان والاتحاد السكندى التعادل خلال المباريات التى لعبت حتى الآن، حيث حقق الفريق الأسوانى الفوز فى 5 مباريات وخسر 6 مواجهات، بينما حقق الفريق السكندرى الفوز فى 6 لقاءات وخسر 5 مباريات.

وتنتظر فريق سموحة مباراة قوية غدا الأحد أمام فريق فاركو فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز المقرر لها السابعة مساء.

وتعادل سموحة مع فيوتشر 1 /1 فى المباراة التى جمعتهما على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر فى منافسات بطولة الدوري المصرى لكرة القدم.

يحتل فريق سموحة بقيادة طارق العشري، المركز الثالث عشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 11 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 4 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

ومن جانبه، أبدى طارق العشري المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحه عن حزنه من الطابور الخامس داخل نادى سموحه والهدف الذى يسعى كل فرد لتحقيق اهدافه الشخصية دون مصلحه النادي والبعض منهم يتواجد في كل مكان خلف الجهاز الفني .

وأبدى العشري حزنه الشديد من الحديث عن التفاوض مع مدير فنى أجنبي في الوقت الذى يستعد فيه لمباريات مصيريه ومدى المردود السلبى على الجهاز واللاعبين في هذا التوقيت ،لدرجه عرض مسئول بسموحه دفع نصف مرتب المدير الفني الجديد لمجرد الإطاحة بى على الرغم من المجهود الرهيب الذى يبذله الجهاز الفني لعمل مشروع داخل سموحه