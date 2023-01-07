شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله يعدد مكاسب بيراميدز من الفوز على المحلة برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز سعادته بالفوز الكبير على حساب غزل المحلة برباعية نظيفة مؤكدًا أن الفوز مهم كونه جاء بعد هزيمة في اللقاء الأخير بجانب أنها المباراة الأولى للجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو، وبالفعل هو فوز مهم للغاية وثلاث نقاط تضع الفريق مجددا في طور المنافسة على لقب الدوري.

شدد فتح الله، على أن المدير الفني الجديد باتشيكو كان يتابع الفريق بصورة كبيرة في الفترة الماضية وشاهد أكثر من مباراة في المرحلة الماضية وكان على علم بكل شيء، والوقت لم يسعفه لتطبيق كل أفكاره خاصة وأنه لم يتول تدريب النادي سوى في تدريبين فقط، ولابد من التركيز ومن المنتظر أن يتطور الأداء مستقبلا مع توالي اللقاءات.

أضاف محمود فتح الله، على أن هناك غيابات بسبب إصابات وغيرها ومع استمرار المواجهات واللقاءات سيستمر التطور والمستوى وسيكون الفريق أفضل في كل شيء، وأمامنا مباريات مهمة وهناك مواجهة قوية منتظرة أمام فيوتشر، التركيز على الفوز فيها من أجل التقدم خطوة أكبر في جدول ترتيب الدوري.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على غزل المحلة، بنتيجة 4 / 0، فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، السبت، علي استاد الدفاع الجوى، في إطار الجولة 12من بطولة الدوري، وسجل ثلاثية بيراميدز، رمضان صبحى وبلاتى توريه وفخرى لاكاى وإبراهيم عادل.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 23 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، فيما تجمد رصيد المحلة عند النقطة 18 فى المركز السادس بجدول الترتيب.