شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محمد محمود: اقترب من الانتقال إلى فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود لاعب وسط الأهلي عن أن اللاعب اقترب من الانضمام لفريق فيوتشر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، بعد خروج اللاعب من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر منذ بداية الموسم الحالي.

وأكد نادر شوقي خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك مفاوضات قائمة من فيوتشر لاستعارة محمد محمود وهو الأقرب لضم اللاعب في الميركاتو الشتوي الحالي باعتباره العرض الأفضل حتى الآن.

ورفض شوقي الحديث عن تفاصيل الصفقة سواء ما يتردد عن إبرام صفقات تبادلية بين الناديين أو المقابل المالي الذي سيحصل عليه النادي نظير إعارة اللاعب إلى فيوتشر في الميركاتو الشتوي الحالي.

ولم يشارك محمد محمود في أي مباراة رسمية مع الأهلي هذا الموسم ويخرج بشكل مستمر من حسابات كولر، ولا يتدرب مع الفريق الأول بل مع فريق الشباب في ملاعب مدينة نصر، رغم أنه كان يشارك مع الفريق الأحمر وقت وجود البرتغالي ريكاردو سواريش.