شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح زيزو "راحة" من تدريبات الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، راحة لأحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

جاء ذلك في ظل معاناة "زيزو" من إجهاد عضلي تعرض له عقب مباراة الداخلية الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد زيزو داخل ملعب عبداللطيف أبورجيلة ولكنه لم يشارك في التدريبات، وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني جلسة مع اللاعب للاطمئنان على سلامته ، ومنحه راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية، على أن يؤدي بعض التدريبات التأهيلية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.