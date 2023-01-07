شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. يوسف حسن يشارك فى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، مشاركة يوسف حسن مهاجم الأبيض، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.

وكان يوسف حسن يعاني من إصابة عبارة عن كدمة في كاحل القدم، وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الماضية . وشارك يوسف في التدريبات التأهيلية والحصة الخططية بجانب التقسيمة الفنية مع زملائه ، البدلاء والمستبعدين من مواجهة الداخلية الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز. واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

فى ذات السياق وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا تدريبيا خاصا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الداخلية الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاضت هذه المجموعة تدريبات تأهيلية واستشفائية متنوعة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، لعلاج الإرهاق البدني في ظل مشاركتهم الأخيرة أمام الداخلية في مسابقة الدوري.

وشهدت الفقرة الخاصة باللاعبين الأساسيين في مباراة الداخلية، مشاركة عمر جابر الظهير الأيمن للفريق بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

ويحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعب بشكل تدريجي كي يشارك في التدريبات الجماعية بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة .