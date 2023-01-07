شكرا لقرائتكم خبر عن بلاتى توريه أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختير البوركيني بلاتي توريه لاعب وسط بيراميدز للفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز أمام المحلة بالدوري، وقدم بلاتي توريه مباراة قوية في مواجهة المحلة وسجل الهدف الثاني للفريق في المباراة.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على غزل المحلة، بنتيجة 4 / 0، فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، السبت، علي استاد الدفاع الجوى، في إطار الجولة 12من بطولة الدوري، وسجل ثلاثية بيراميدز، رمضان صبحى وبلاتى توريه وفخرى لاكاى وإبراهيم عادل.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 23 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، فيما تجمد رصيد المحلة عند النقطة 18 فى المركز السادس بجدول الترتيب.