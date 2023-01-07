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منتخب سلاح سيف المبارزة يهزم المجر ويحقق ذهبية الفرق بكأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة شباب إنجازًا تاريخيا بتتويجه بذهبية كأس العالم المقام بإيطاليا بعد الفوز على منتخب المجر في النهائي بنتيجة 45-44.

 

وتأهلت مصر للنهائي بعد الفوز على إيطاليا صاحبة الأرض في نصف النهائي بنتيجة 38-35 بعد مباراة عصيبة حسمت فى الثانية الأخيرة ليتأهل الى نهائي كأس العالم ويضمن ميدالية جديدة .

 

وكانت المنتخب قد فاز  على منتخب ألمانيا في دور الـ16 بنتيجة 45-26 قبل أن يواصل الفراعنة الصغار تألقهم والفوز على بولندا بنتيجة 45-32 والتأهل لنصف النهائي .

 

ويضم منتخب مصر كل من محمد السيد، والذي نجح في تحقيق ذهبية منافسات الفردي بالأمس، بالإضافة إلى محمد ياسين ومحمود السيد ويوسف شامل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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