شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سلاح سيف المبارزة يهزم المجر ويحقق ذهبية الفرق بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة شباب إنجازًا تاريخيا بتتويجه بذهبية كأس العالم المقام بإيطاليا بعد الفوز على منتخب المجر في النهائي بنتيجة 45-44.

وتأهلت مصر للنهائي بعد الفوز على إيطاليا صاحبة الأرض في نصف النهائي بنتيجة 38-35 بعد مباراة عصيبة حسمت فى الثانية الأخيرة ليتأهل الى نهائي كأس العالم ويضمن ميدالية جديدة .

وكانت المنتخب قد فاز على منتخب ألمانيا في دور الـ16 بنتيجة 45-26 قبل أن يواصل الفراعنة الصغار تألقهم والفوز على بولندا بنتيجة 45-32 والتأهل لنصف النهائي .

ويضم منتخب مصر كل من محمد السيد، والذي نجح في تحقيق ذهبية منافسات الفردي بالأمس، بالإضافة إلى محمد ياسين ومحمود السيد ويوسف شامل.