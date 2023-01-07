شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على جدول مباريات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.. والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم مراسم قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي أسفرت عن مواجهة سهلة لبرشلونة.

تعرف على جدول مباريات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.. والقنوات الناقلة

ونتج عن القرعة مواجهة بين برشلونة والمغمور سبتة في دور الـ16، بينما وقع ريال مدريد في طريق فياريال.

وتأتي هذه القرعة قبل ساعات على مواجهة فياريال ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني مساء اليوم.

وسيلتقي أتلتيكو مدريد في دور الـ16 مع ليفانتي، فيما يخرج فالنسيا لمواجهة سبورتنج خيخون، على أن يحل إسبانيول ضيفا على أتلتيك بلباو.

جدول مباريات دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

سبتة × برشلونة

ليفانتي × أتلتيكو مدريد

سبورتنج خيخون × فالنسيا

ديبورتيفو ألافيس × إشبيلية

ريال بيتيس × أوساسونا

فياريال × ريال مدريد

ريال سوسيداد × ريال مايوركا

أتلتيك بلباو × إسبانيول

تملك شبكة قنوات "SSC" السعودية حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-2023.

ونقلت الشبكة مجموعة من مباريات دور الـ32، منها مواجهتي ريال مدريد وبرشلونة.

تقرر أن تقام مباريات ثمن نهائي كأس الملك في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وبالتحديد بداية من يوم 18.

لكن الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيعلن لاحقا عن المواعيد المحددة للمباريات بعد إجراء مراسم سحب قرعة دور الـ16.