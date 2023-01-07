شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك قبل المران لتلافى أخطاء مباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع لاعبي الزمالك في بعض الأمور الفنية الخاصة، كما شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية لتلافي تكرارها وتحديدا فى اللقاء الأخير أمام الداخلية والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لمثله.

وطالب فيريرا من الجميع مواصلة مسيرة العمل بكل قوة والتركيز خلال الفترة المقبلة لاستعادة الانتصارات والاستمرار في المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الأبيض، وشدد المدير الفني على ضرورة غلق ملف مباراة الداخلية الأخيرة والاستعداد بجدية للقاء الاتحاد السكندري.

وشرح المدير الفني للاعبين بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة الحالية في إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.