شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم المحلة 4 / 0 فى أول مباراة تحت قيادة باتشيكو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الفوز على غزل المحلة، بنتيجة 4 / 0، فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، السبت، علي استاد الدفاع الجوى، في إطار الجولة 12من بطولة الدوري، وسجل ثلاثية بيراميدز، رمضان صبحى وبلاتى توريه وفخرى لاكاى وإبراهيم عادل.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 23 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، فيما تجمد رصيد المحلة عند النقطة 18 فى المركز السادس بجدول الترتيب.

جاءت أحداث الشوط متزنة بين الفريقين، لاسيما وإن بيراميدز تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو كان الأكثر خطورة فى بعض الهجمات، إلا إن عبده يحيى كان عامل الخطورة بفريق المحلة على مرمى بيراميدز.

وفى الدقيقة 41 سجل بيراميدز هدف التقدم عن طريق رمضان صبحى، بعد كرة ثابتة نفذها عبد الله السعيد بامتياز تصدى لها الحضرى وارتدت لرمضان صبحى ليسجل هدف التقدم على زعيم الفلاحين.

وفى الدقيقة 44 سجل بلاتي توريه هدف بيراميدز الثانى، بصناعة من عبد الله السعيد، ويعد هذا الهدف هو الأول لتوريه مع بيراميدز.

مع بداية الشوط الثانى سيطر بيراميدز على المباراة وشن أكثر من هجمة، حتى الدقيقة 67 التى سجل فيها فخرى لاكاى الهدف الثالث بعد تمريرة سحرية من رمضان صبحى.

وفى الدقيقة 80 سجل إبراهيم عادل الهدف الرابع لبيراميدز بعد صناعة من رمضان صبحى.

ضم تشكيل بيراميدز كلاً من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - عبد الله السعيد - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - إسلام عيسى - كريم حافظ - إبراهيم عادل - عبد الله مجدي - هشام محمد - فخري لاكاي - محمود وادي.

فيما ضم تشكيل المحلة كلاً من..

حراسة المرمى: محمود الحضري

في الدفاع: إيهاب سمير- محمد بازوكا- مصطفى العش- السيد الشبراوي

في الوسط: أحمد الشيخ- أحمد النادري- مصطفى أسامة- جابرييل أوروك- حميد ماو

في الهجوم: عبده يحيى