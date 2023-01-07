شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يبدأ مهام عمله رسميًا فى الجهاز الفنى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، تسلم إسماعيل يوسف مهام عمله رسميا بالجهاز الفني للأبيض بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وتواجد إسماعيل يوسف المدرب العام في مران اليوم بصحبة باقي أفراد الجهاز، واستأنف الفريق تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر رئيس النادي تعيين إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق، ضمن الجهاز الفنى للفريق بدلا من أسامة نبيه الذى رحل عن الجهاز الفنى، ليكون مدربا عاما للفريق، ووجه مسئولو الزمالك الشكر الى أسامة نبيه على الفترة التى قضاها فى خدمة الزمالك خلال الفترة الماضية.

وكان نبيه أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "اعتذرت عن التواجد فى الجهاز الفنى للزمالك وأتمنى لهم التوفيق فى المرحلة القادمة، والحمد الله". وأوضح نبيه أن دوره انتهى بالجهاز الفنى للزمالك نافياً أن تكون هناك خلافات بين وبين فيريرا المدير الفنى للفريق.

وطالب البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبيه بضرورة الاستعداد الجيد والتركيز على مباراة الاتحاد السكندر، بعد الاتفاق على غلق صفحة الداخلية في الجولة الماضية وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.