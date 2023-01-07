شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سموحة 3/1 فى المرحلة الثانية بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سموحة 3/1 فى إطار إطار ثان جولات الدور الثانى بالمرحلة الثانية من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للرجال للموسم المحلى 2022/ 2023 .

تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، الترسانة مع الزمالك و بتروجت مع إيسترن كومبانى ، فيما تقام قمة الدور الثانة بين الأهلى و الزمالك الثلاثاء المقبل

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.

وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة، قد أعلن نظام بطولة كأس السوبر المصري المستحدثة، والتى تقام هذا الموسم للمرة الأولى فى تاريخ كرة الطائرة المصرية.

وتقام البطولة بين 4 فرق هى الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش، بدورى من دور واحد على صالة نادى القناة بالإسماعيلية خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير المقبل 2023.

جاء جدول المباريات كأس السوبر كالتالى..

*يوم الأربعاء 8 فبراير 2023

الزمالك - طلائع الجيش الساعة 4.

الإتحاد السكندري - الأهلى الساعة 6.

*يوم الخميس 9 فبراير 2023

الأهلي - طلائع الجيش الساعة 4.

الإتحاد السكندري - الزمالك الساعة 6.

*يوم السبت 11 فبراير 2023

الإتحاد السكندرى - طلائع الجيش الساعة 4.

الزمالك - الأهلى الساعة 6.

وتقام الأحد الموافق 12 فبراير، مباريات نصف النهائي وتنتهي منافسات كأس السوبر يوم 14 فبراير بتحديد بطل كأس.

نظام البطولة:-

الدور قبل النهائي يتقابل الفريق صاحب المركز الأول في الترتيب مع الفريق الرابع في الترتيب والفريق صاحب المركز الثاني في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الثالث على أن يتأهل الفائزان من المباراتين للدور النهائي.

الدور النهائي من مباراة واحدة لحسم اللقب و لن يكون بنظام البلاي أوف 3، ولن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

تم توفير عدد وحدة تدريبية لكل فريق على صالة المباريات يوم الثلاثاء 2023/2/7 فبراير حتى يوم الجمعة 10 فبراير 2023، من نفس الشهر ، وبينما تم توفير وحدة تدريبية لطرفي النهائي يوم الاثنين 2023/2/13.