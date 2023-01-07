7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 7 يناير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، المصرى يجمد صفقتى الوحش والشامى بعد مغالاة الإسماعيلى ،الزمالك يرهن الافراج عن المستحقات المالية بإستعادة الانتصارات فى الدوري.

الزمالك يرهن الافراج عن المستحقات المالية بإستعادة الانتصارات فى الدوري

يرهن مسئولو الزمالك الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بتحسين النتائج خلال الفترة القادمة وذلك بعد إيقافها بسبب التعادل في الجولة الماضية أمام الداخلية حيث تعاهد الجميع على مصالحة الجماهير والعودة إلى طريق الانتصارات من أجل مواصلة منافسة على لقب الدورى المصرى الممتاز للمرة الثالثة على التوالي.

المصرى يجمد صفقتى الوحش والشامى بعد مغالاة الإسماعيلى

قرر مجلس إدارة النادي المصري، تجميد صفقتي عمر الوحش ومحمد الشامي لاعبا الاسماعيلي، وذلك بعد المغالاة المادية لمجلس إدارة القلعة الصفراء، حيث طلب الاسماعيلي 7 ملايين جنية للتنازل عن لاعبيه بالإضافة إلى الحصول على خدمات 3 لاعبين من المصري مقابل إتمام الصفقة وهو ما رفضته إدارة النادي البورسعيدي ليتم تجميد الصفقة.

الأهلي يترقب موقف كولر لبدء مفاوضات استعادة أحمد حمدي

يترقب مسئولو التعاقدات بالنادي الأهلي قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني بشأن بدء التفاوض مع أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر السابق ومونتريال الكندي الحالى ، من أجل التعاقد معه وتدعيم مركز الوسط الارتكازي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، باعتباره من ضمن المراكز التي طلب كولر تدعيمها في الميركاتو الحالي.

سموحة يواجه الغموض فى الانتقالات الشتوية بعد ابتعاد فرج عامر عن ملف الصفقات

يواجه فريق سموحة الغموض فى الفترة الحالية فى ملف الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتى يحتاج تدعيم صفوفه من خلالها لاستعادة مكانته فى جدول الدورى.

الأهلي يبحث عن تدعيمات أخرى في ميركاتو الشتاء.. اعرف التفاصيل كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة تفكر في ضم أكثر من لاعب محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، لتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي طلب تدعيم أكثر من مركز أبرزهم الوسط الارتكاز والجناحين وقلب الدفاع، وتسابق إدارة التعاقدات الزمن من أجل التعاقد مع اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل غلق باب القيد.

أعلن مسئولو نادى الزمالك عن تعيين إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق، ضمن الجهاز الفنى للفريق بدلا من أسامة نبيه الذى رحل عن الجهاز الفنى، ليكون مدربا عاما للفريق.

يراقب الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، اللقاء المرتقب بين المصري والاتحاد السكندري، والمقرر إقامته في السابعة مساء على ستاد برج العرب، وذلك لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى فريق الاتحاد، قبل اللقاء المنتظر بين الزمالك وزعيم الثغر في الجولة المقبلة.